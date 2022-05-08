Джонсон в речи ко Дню победы в Европе упомянул Украину

Премьер-министр Британии Борис Джонсон в своем приветствии ко Дню победы в Европе 8 мая вспомнил о продолжающейся войне России против Украины и пообещал поддержку, сообщает Европейская правда.

Краткое видеообращение Джонсон опубликовал в своем Twitter.

"В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе" , - заявил премьер Британии.

On VE Day, as we remember those who sacrificed their lives in WW2, we also think of those who've died and suffered in Russia’s illegal invasion of Ukraine. Our respect for those who fought strengthens our determination to support Ukrainians today. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/bbDW3Di4tZ — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 8, 2022

Напомним, Британия анонсировала новый пакет объемом 1,6 млрд долларов на помощь для Украины, включая системы контрбатарейной борьбы и другое оборудование.

В правительстве сообщили также, что Джонсон в этом месяце встретится с ведущими компаниями военно-промышленного комплекса и обсудит увеличение производства, учитывая рост спроса из-за войны в Украине.

Также правительство Великобритании пообещало отправить в Украину 287 мобильных генераторов, кроме 569, которые уже переданы.