Нацполиция сообщила о последствиях российских обстрелов Николаевской области

В результате российских атак по Николаевской области за прошедшие сутки, 8 мая, есть пострадавшие, поврежденные жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что в течение 7 мая на 102 поступило 642 сообщения, подавляющее количество которых — об обстрелах. Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на местах происшествий.

Каждый факт полицейские документируют по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и обычаев войны).

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция