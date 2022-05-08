ОВА: россияне оставили без воды 1 миллион жителей Луганской области

В результате обстрелов российской армии пострадали мощности Попаснянского водоканала: без воды остался 1 миллион жителей Лугащины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Орки попали по мощностям Попаснянского водоканала. Без воды 1 миллион человек, включая оккупированные территории

Рашисты повредили на одной из фильтровальных станций здание подстанции и открытое распределительное устройство с трансформаторами. Вероятнее всего, также повреждено оборудование подстанции".

По данным Гайдая, водоснабжение полностью прекращено на неопределенный срок в Попасной, Золотом, Горском, Первомайске, Кадиевке, Алчевске, Хрустальном, Антраците, а также в поселках Тошковка, Чехирово, Лоскутовка, Подлесное, Волчеяровка, Малорязанцевое, Лисичанское (всего 1 млн населения).

Отмечается, что возобновление подачи воды возможно только после прекращения боевых действий.