Азов: оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек

Российские оккупанты убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек. Об этом во время пресс-конференции с окруженной Азовстали заявил офицер управления разведки Илья Самойленко, сообщает Новое время.

По его словам, такого захвата, который длится последние 2,5 месяца, с таким количеством жертв среди военных врага и потерь среди мирного населения еще не было в истории.

"Больше всего разбивает мне сердце то, что происходит эвакуация небольших групп. Политики отмечают небольшие победы — эвакуацию нескольких десятков и сотен человек, в то же время более 25 тысяч человек были убиты российской армией" , — заявил Самойленко.

Штурм Азовстали продолжается. Войска РФ нанесли удары из тяжелой артиллерии, после чего бросили в бой танки и под их прикрытием приступили к высадке десанта. Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, продолжающим держать оборону на окруженном заводе. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники не раз просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. После длительных переговоров и благодаря дипломатическим усилиям российская сторона 1 мая в конце концов открыла гуманитарный коридор с завода для гражданских. 8 мая президент Владимир Зеленский заявил, что всего с окруженной Азовстали удалось вывезти более 300 гражданских. Сейчас идет подготовка второго этапа эвакуационной миссии — будут спасать раненых и медиков.