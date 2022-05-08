Зеленский: санкции против России нужно усиливать, пока она не прекратит войну

Санкционное давление на Российскую Федерацию нужно усиливать, пока она не прекратит войну и не станет уважать свободу в Европе, сообщает Укринформ.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем встречи с представителями СМИ в Киеве.

«Необходимо усиливать санкционное давление на Россию, пока Россия не остановит эту войну против нашего государства, против наших людей, пока не освободит нашу землю и пока не станет уважать свободу в Европе. Следует повышать для нее цену за эту агрессию. Спасибо за готовность Хорватии поддерживать шестой санкционный пакет Европейского Союза», – сказал Зеленский.

Он обсудил с Пленковичем взаимодействие по восстановлению нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны.

«Отступая, российские военные многое оставили, но хорошего ничего не оставили. Тысячи мин и растяжек. Сделали все, чтобы нанести как можно больше вреда, чтобы заставить людей страдать даже после деоккупации. Считаю, что это не только вызов для наших людей, это вызов для всех, кто уважает и ценит простые приоритетные вещи. Просто ценит жизнь. Поэтому будет правильно на все это реагировать сообща», – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что обсуждались вопросы интеграции Украины в ЕС и защиты энергетической свободы Европы.

«Благодарен Хорватии и лично премьер-министру Пленковичу за сильную поддержку на пути в Европейский Союз», - добавил Президент.

Глава государства также поблагодарил Хорватию и его правительство за всю поддержку, ведь в эти очень важные и очень сложные для Украины времена эта страна является принципиальной участницей антивоенной коалиции.

"Мы вместе защищаем не только право наших граждан, не только граждан Украины, но и европейского народа на независимость и демократическую жизнь. Мы вместе защищаем будущее объединенной Европы и делаем все, чтобы вернуть силу международному праву", - отметил Президент.

Он добавил то, что Хорватия точно знает, что значит бороться за свободу, потому что сумела защитить волю своего народа в освободительной войне в 90-х годах прошлого века.