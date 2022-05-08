Пленкович: Хорватия продолжит поддержку Украины

Хорватия продолжит последовательно поддерживать Украину в разных сферах жизни, поскольку убеждена, что это выбор правильной стороны истории и этики, сообщает Укринформ.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на совместном брифинге с президентом Украины в Киеве.

Глава хорватского правительства отметил, что в Хорватии очень высоко ценят стойкость и сопротивление, которое украинский народ оказывает российской агрессии, и выразил солидарность с Украиной.

"Хорватия последовательно поддерживала Украину в политическом, дипломатическом, правовом, финансовом, гуманитарном и техническом планах. Мы будем продолжать оказывать эту помощь, четко понимая, что мы делаем это как страна, которая всегда была убеждена в том, что мы находимся на правильной стороне истории, на правильной стороне этики" , - сказал Пленкович.

Он добавил, что Хорватия, безусловно, будет поддерживать дальнейшие ограничительные меры против россии на уровне ЕС.

"Мы поддерживали пять предыдущих пакетов и сейчас сотрудничаем по линии шестого пакета" , - подчеркнул премьер-министр.

Пленкович также отметил, что Хорватия всегда поддерживала Украину на пути к ЕС, и пообещал помощь в дальнейших шагах уже на уровне Европейского совета.