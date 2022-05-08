В полку "Азов" заявили, что у них еще есть оружие, чтобы воевать с россиянами

У бойцов полка Национальной гвардии Украины "Азов", которые защищают Мариуполь и находятся на заводе "Азовсталь", еще есть определенные запасы пищи и оружия, поэтому они будут продолжать неравную борьбу с российскими войсками, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал офицер управления разведки из полка "Азов" Илья Самойленко, отвечая на вопросы во время онлайн брифинга.

Боец Илья Самойленко отметил, что не может говорить обо всем из соображений безопасности, но заверил, что у бойцов еще есть запасы и они будут бороться с оккупантами дальше.

"У нас все еще есть провизия, у нас все еще есть оружие, нам, возможно, не хватает военной техники и тяжелой артиллерии – но мы и не можем применить артиллерию сейчас, потому что это слишком близко к самому городу. Вы понимаете, что я имею в виду.

Россия еще не перестала использовать артиллерию, но мы не можем этого делать.

Наши ресурсы здесь ограничены. Все наши запасы ограничены, потому что мы не получаем никакого пополнения запасов, мы воюем на своем уже почти два с половиной месяца.

У нас все еще есть вода, у нас еще есть амуниция, все еще есть персональное оружие – мы будем биться до наилучшего разрешения ситуации".

На этом же брифинге заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар, известный как "Калина", заявил, что обстрелы завода "Азовсталь" продолжаются – и властям необходимо продолжить эвакуацию и вывезти хотя бы раненых бойцов.

Самойленко рассказал, что "Азов" в Мариуполе уничтожил 2,5 тысячи российских военных и 60 вражеских танков, а командир 36-й бригады морских пехотинцев Владимир Баранюк сбежал с частью подчиненных, прихватив танки и боеприпасы.

По словам Самойленко, у защитников Мариуполя есть четыре варианта действий, но единственным приемлемым является бороться, а плен будет означать для них смерть.