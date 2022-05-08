Думская: в Одессе снова раздались взрывы, поднялось облако дыма

В Одессе 8 мая снова раздались взрывы. Над городом несколько больших облаков дыма, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет местное издание "Думская".

Как отмечает издание, Одесса снова оказалась под обстрелом. В городе работают системы противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Пользователи соцсетей сообщают как минимум о двух мощных взрывах. На опубликованных фотографиях, на которых нельзя определить место попадания, видны большие облака дыма серо-белого цвета.

Других подробностей сегодняшнего обстрела Одессы пока нет.

Фото: облака дыма после взрывов в Одессе 8 мая (t.me)

Напомним, последние несколько дней Одесса подвергается мощным вражеским обстрелам. Последний раз оккупанты наносили ракетные удары по городу в ночь на 8 мая.

Днем ранее противник выпустил по Одессе шесть ракет. Четыре из них попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.