Думская: в Одессе снова раздались взрывы, поднялось облако дыма
В Одессе 8 мая снова раздались взрывы. Над городом несколько больших облаков дыма, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет местное издание "Думская".
Как отмечает издание, Одесса снова оказалась под обстрелом. В городе работают системы противовоздушной обороны. Жителей призвали оставаться в укрытиях.
Пользователи соцсетей сообщают как минимум о двух мощных взрывах. На опубликованных фотографиях, на которых нельзя определить место попадания, видны большие облака дыма серо-белого цвета.
Других подробностей сегодняшнего обстрела Одессы пока нет.
Напомним, последние несколько дней Одесса подвергается мощным вражеским обстрелам. Последний раз оккупанты наносили ракетные удары по городу в ночь на 8 мая.
Днем ранее противник выпустил по Одессе шесть ракет. Четыре из них попали в частное предприятие, где изготавливали мебель.