Подоляк о "поздравлении" Путина: Украина должна провести психотерапию для россиян

Украина должна провести психотерапию для россиян в ответ на "поздравительное послание" президента России Владимира Путина. Он сегодня пожелал украинскому народу" не допустить реванша" нацизма, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, сегодня Россия и ее политическая элита демонстрируют феномен объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах, впадая в состояние бессмысленной болтовни и публичного бреда.

Он также отметил, что в последние дни сразу несколько представителей политической элиты сделали людоедские заявления от "завершения спецоперации до выхода на границы Польши", угроз уничтожения Европы ядерным оружием до предложений "убить 2 млн украинцев".

При этом вершиной цинизма стало сегодняшнее "поздравительное послание" Путина, которого Подоляк назвал "отцом современного русского нацизма".

"Поэтому считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия - провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола" , - добавил он.

Напомним, сегодня Путин направил украинскому народу послание, в котором "подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне".