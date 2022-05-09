В Германии предупредили об угрозе сильнейшего голода с 1945 года

Засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине могут вызвать в мире "сильнейший со времен Второй мировой войны" голод.﻿ Об этом заявила в интервью Bild министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, сообщает Экономическая правда.

Немецкий министр напомнила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, от голода в мире страдает 300 млн человек, и эти оценки корректируются в сторону увеличения.

"Посыл таков: нам может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв" , – сказала Шульце.

По ее словам, цены на продовольствие во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне.

Ранее о том, что миру может грозить продовольственный кризис, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он призвал вернуть на мировые рынки удобрения и продукты из Украины, России и Беларуси.

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках растительных масел и зерновых из-за войны в Украине. Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

В последние три года на долю Украины и России приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы. Цены только на пшеницу взлетели на 19,7%.