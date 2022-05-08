Кулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном усиление санкционного давления на РФ и обеспечение глобальной продовольственной безопасности, сообщает Новое время.

"В День памяти и примирения, День победы в Европе с госсекретарем Блинкеном скоординировали шаги по приближению победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности" , — написал Кулеба в Twitter.