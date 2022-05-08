РосСМИ: Google начал блокировать аккаунты российских депутатов
Нескольким депутатам Госдумы РФ, против которых были введены санкции, поступили сообщения о блокировании их страниц в соцсетях, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет российское государственное информагентство "РИА новости".
Сначала российским пропагандистам сообщили о блокировке аккаунта в Google пресс-служба депутата Нины Останиной. Также удалили ее YouTube-канал.
В сообщении от Google отмечено, что такое решение было принято из-за введенных против нее санкций.
Останина является депутатом фракции Компартии РФ.
Также о подобных сообщениях по блокированию получили коммунист Михаил Матвеев и "единороссы" Мария Бутина и Евгений Федоров.