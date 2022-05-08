СМИ: посольства США и Канады возобновляют работу в Киеве
США и Канада возвращают своих дипломатов в Киеве после почти трех месяцев перерыва, сообщает Новое время.
Американские дипломаты вернулись в Киеве 8 марта, сообщила журналист WSJ Вивьен Салама в Twitter. По ее данным, это не постоянный переезд в Киев.
"Чиновники приехали, чтобы вместе с украинскими чиновниками отметить День Победы в Европе", — сообщила она.
Также о возвращении в Киев сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристины Квин.
"Только что приехали в Киев! Рада вернуться в День Победы в Европе. Слава Украине", — написала она.
Во время визита в Киев премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что посольство его страны также вернется в столицу Украины, и поднял флаг возле диппредставительства.
Ранее 8 мая о возвращении посольства в Киев сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович.