СМИ: посольства США и Канады возобновляют работу в Киеве

США и Канада возвращают своих дипломатов в Киеве после почти трех месяцев перерыва, сообщает Новое время.

Американские дипломаты вернулись в Киеве 8 марта, сообщила журналист WSJ Вивьен Салама в Twitter. По ее данным, это не постоянный переезд в Киев.

U.S. officials arrive at the embassy in Kyiv for the first time since they were evacuated in February. pic.twitter.com/O53xy6T2UY — Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022

"Чиновники приехали, чтобы вместе с украинскими чиновниками отметить День Победы в Европе" , — сообщила она.

Также о возвращении в Киев сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристины Квин.

"Только что приехали в Киев! Рада вернуться в День Победы в Европе. Слава Украине" , — написала она.

Во время визита в Киев премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что посольство его страны также вернется в столицу Украины, и поднял флаг возле диппредставительства.

Ранее 8 мая о возвращении посольства в Киев сообщил премьер Хорватии Андрей Пленкович.