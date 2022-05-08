ОВА: на Луганщине из-за обстрела загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Луганской области из-за обстрела россиян произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске, есть угроза взрыва, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Луганской ОВА.

"Россияне в очередной раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. В результате попадания рашистских снарядов загорелись производственные мощности завода, а именно установка по получению серы и станция смешения веществ. Площадь пожара 360 кв. м, есть угроза взрыва соседней группы резервуаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели пытались потушить огонь, однако начались артиллерийские обстрелы, и пожарные были вынуждены покинуть зону опасности.

Тушение невозможно, поскольку обстрелы не утихают.

Как сообщалось, в Луганской области в результате удара российской авиации 8 мая повреждены мощности Попаснянского водоканала, в результате чего без воды осталось около 1 млн человек, в том числе и на оккупированных территориях. Также из-за авиаудара врага обесточены Лисичанск и Северодонецк.