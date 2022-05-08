Белый дом объявил новый пакет санкций против России

Соединенные Штаты 8 мая объявили новый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Они касаются крупнейших российских телеканалов, финансовых услуг, а также ограничений на использование российской нефти, сообщает Новое время.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Санкции будут касаться крупнейших российских пропагандистских каналов, связанных с Кремлем: Первый канал, Россия-1 и НТВ. США запрещает размещение рекламы и предоставление оборудования по каналам. Отмечается, что они были одними из крупнейших получателей иностранного дохода.

Также США ограничивает доступ России к американским финансовым услугам (бухгалтерскому учету, корпоративным и трастовым услугам). Они, как утверждает Вашингтон, играют ключевую роль для обогащения российских компаний и элит.

Соединенные Штаты также подтверждают намерение стран Большой семерки постепенно отказаться или запретить импорт российских нефти, а также обязуются обеспечить стабильность глобального рынка энергоносителей.

Вашингтон вводит дополнительные ограничения касательно промышленности России — деревообрабатывающей, производства двигателей, бойлеров, вентиляторов, бульдозеров и других промышленных коммерческих товаров.

Санкции США касаются российской компании Промтехнология, производящей стрелковое оружие, и семи транспортных и одной судоходной компании. Кроме того, Штаты приостанавливают разрешения на экспорт ряда ядерных материалов в Россию.

Также Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении около 2600 российских и белорусских чиновников и военных чиновников обеих стран, причастных к преступлениям в Украине, а также вводит санкции против восьми руководителей российского Сбербанка, 27 руководителей Газпромбанка и Московского промышленного банка и 10 его дочерних структур.