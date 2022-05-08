"Укрзализныця" отменила поезда в Одессу на 9 мая из-за комендантского часа

"Укрзализныця" отменила на 9 мая поезда в Одессу и обратно из-за комендантского часа. Также в этот день не будет работать одесский железнодорожный вокзал, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram "Укрзализныци".

"На период действия удлиненного комендантского часа 9 мая временно отменены поезда пригородного и дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно" , - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что в период действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал Одесса-Главная.

Напомним, в Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.