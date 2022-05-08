Свириденко: Канада на год отменяет все пошлины на украинские товары
Канада на год отменила таможенные пошлины на все украинские товары. Такой шаг канадских властей открывает для Украины рынки стран G7 и Евросоюза, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Канада отменяет на 12 месяцев все пошлины на украинские товары", - написала она.
Свириденко добавила, что об этом сегодня объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По ее словам, это решение канадских властей является продолжением инициативы Евросоюза и Великобритании по вовлечению Украины в собственные промышленные и торговые цепочки.
Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин в свою очередь отметил, что отмена Канадой пошлин фактически открывает рынки G7 и Евросоюза для украинских товаров.
Напомним, сегодня в Киеве прошла встреча Зеленского и Трюдо.