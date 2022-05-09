В Конгрессе США обещают побыстрее одобрить выделение Украине 33 млрд долларов

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что демократы собираются как можно скорее принять новый законопроект, направленный на поддержку Украины. Таким образом, в Конгрессе США постараются побыстрее одобрить выделение Украине 33 млрд долларов, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Я думаю, что мы сможем сделать это как можно быстрее. У нас большая двохпартийность с точки зрения нашей поддержки борьбы за демократию, которую проводит народ Украины" , - заявила Пелоси.

Она также добавила, что американские политики с уважением относятся к стратегии президента Украины, и они поддерживают необходимость в предоставлении больше оружия и введения новых санкций против РФ.

Напомним, в конце апреля президент США Джо Байден направил в Конгресс заявку на дополнительную помощь Украине на 33 млрд долларов, из них более 20 млрд - на военную помощь.