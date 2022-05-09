В европейских городах прошли акции против войны России в Украине

В европейских городах прошли демонстрации солидарности с Украиной. Некоторые из них сопровождаются менее многочисленными пророссийскими акциями, пишет Артур Родивилов, Deutsche Welle.

В центре Кельна в воскресенье, 8 мая, прошла демонстрация солидарности с Украиной. Ее организатор - "Сине-желтый крест" в своей заявке анонсировал приход до 10 тысяч человек.

В тот же день в городе устроили пророссийскую акцию "За мир", в ней участвовали около тысячи человек. Около 150 мотоциклистов в рамках этой акции проехали по окраинам Кельна. На некоторых мотоциклах были установлены советские флаги.

В Берлине жители пришли к памятнику павшим советским воинам в Тиргартене: одни пытались продемонстрировать пророссийскую позицию, вторые перебивали их украинскими песнями. Чтобы памятные мероприятия 8 и 9 мая в столице прошли без стычек, берлинские власти запретили демонстрацию флагов как РФ, так и Украины. Полиция пресекла несколько попыток нарушить этот запрет.

В Берлине на территории мемориалов и памятников на два дня - 8 и 9 мая - запретили демонстрацию любой символики: "георгиевских ленточек", униформы, буквы "Z", флагов РФ и СССР, но также и флагов Украины. Новое правило застало активистов врасплох pic.twitter.com/H4Ys1Hld3D — DW на русском (@dw_russian) May 8, 2022

В центре Лондона состоялась акция под лозунгом "Россияне против войны", в Гааге жители вышли на марш "Последний парад Путина". Колонна из примерно 70 человек "привела" куклу президента РФ Владимира Путина к зданию Международного суда ООН.