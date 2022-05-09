Одесская прокуратура расследует российский ракетный обстрел

По факту российских ракетных ударов по прибрежной зоне Одессы в Киевском районе были начаты досудебные расследования. Речь идет о вражеской атаке 8 мая с применением авиации, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)" , - говорится в заявлении.

По данным следствия, 8 мая российские военные снова нанесли ракетные удары по прибрежной зоне в Киевском районе Одессы "высокоточным вооружением".

В результате взрывов вражеских снарядов были разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса, а также объект коммунальной инфраструктуры.

"Жертв и пострадавших нет. Во время ракетных обстрелов людей в комплексе, к счастью, не было" , - сообщает пресс-служба.

В прокуратуре также отмечают, что каких-либо военных объектов на данных территориях нет.

Фото: od.gp.gov.ua

Напомним, по данным Оперативного командования "Юг", за прошедшее сутки 8 мая войска РФ атаковали ракетами Одесскую область 9 раз. 6 ракет были сбиты нашими силами ПВО. Нанесенные удары повредили электроподстанцию ​​и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. Были пострадавшие.