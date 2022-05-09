Байден: продолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина

Соединенные Штаты продолжат укреплять Украину и в дальнейшем. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Сегодня я говорил с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Зеленским о нашем непоколебимом единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина" , - заявил Байден.

Today, I spoke with G7 Leaders and President Zelenskyy about our ironclad unity and commitment to keep strengthening Ukraine and ratcheting up the pain on Putin. pic.twitter.com/15FYYnfueS — President Biden (@POTUS) May 8, 2022

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится в режиме видеоконференции к встрече лидеров G7 8 мая. Также перед встречей Байден и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины. Речь идет о военной и экономической поддержке.