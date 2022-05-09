Производитель Javelin планирует производить вдвое больше ракет

Производитель оружия Lockheed Martin, который изготовляет противотанковые комплексы Javelin, может почти вдвое увеличить выпуск ракет из-за увеличения спроса, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом заявил гендиректор компании Джеймс Тайклет в интервью CBS News.

Он отметил, что спрос на оружие значительно вырос после войны в Украине. Кроме того, из-за угроз со стороны России и Китая спрос на продукцию Lockheed Martin будет сохраняться и дальше.

Планируется увеличить объем производства противотанковых ракет Javelin с 2100 до 4000 в год.

Напомним, президент США Джо Байден на прошлой неделе посетил предприятие Lockheed в Алабаме, где производится оружие. По данным Пентагона, на данный момент Соединенные Штаты отправили в Украину более 5500 систем Javelin.