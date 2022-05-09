ZDF: Шольц пообещал Украине дальнейшую поддержку

Германия продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии российскому вторжению, в том числе оказывая помощь с вооружением, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении по случаю 77-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом, со ссылкой на ZDF, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Также Шольц выразил уверенность, что Украина не пойдет на уступки стране-агрессору.

"Мира, продиктованного Россией, не будет. Украинцы этого не примут - и мы тоже" , - сказал федеральный канцлер, отметив мощную международную поддержку Украины.

"Редко когда мы были с нашими друзьями и партнерами так сплочены, как сегодня. Я глубоко убежден: Путин войну не выиграет... Урок, который был усвоен в Федеративной Республике со времен нацистской Германии - был девиз "Никогда снова!"... В нынешней ситуации это может означать только одно: мы защищаем справедливость и свободу - на стороне тех, на кого напали" , - заявил он.

Шольц еще раз подчеркнул, что намерен и дальше оказывать Украине поддержку и помощь.