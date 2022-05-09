Die Welt: Греция помогает России обходить санкции

Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты на фоне попыток ЕС ограничить возможности РФ по экспорту черного золота. Обходить этот запрет России сейчас помогает Греция, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Греческие судовладельцы расширяют бизнес с Россией. В апреле доля Греции в транспортировке российской нефти выросла втрое по сравнению с 2021 годом.

По данным страховой компании Lloyd's, всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров. Из них 76 - под греческим флагом.

Например, в конце апреля греческий супертанкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Выросло также количество отправлений в Индию, Китай и Южную Корею.

По данным Организации стран - экспортёров нефти (ОПЕК), Россия ежедневно экспортирует 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Напомним, ЕС готовится ввести эмбарго на нефть из России, которое вступит в силу через шесть месяцев.