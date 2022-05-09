Шмыгаль: мужчинам не планируют разрешать выезд за границу во время войны

Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Однако решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных.﻿ Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине" , - сказал глава правительства.

Сейчас, по данным, которыми владеет правительство, территорию Украины покинули около 5 миллионов человек.

"Официально зафиксированная цифра - это 4,7 миллиона. За последние чуть более две недели 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%" , - добавил Шмыгаль.

Отметим, сейчас выехать за границу имеют право только определенные правительством категории украинских мужчин.

Какие категории мужчин сейчас могут выехать из Украины:

непригодны к военной службе;

с отсрочкой от призыва или уведомлением о специальном воинском учете;

самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;

имеют на содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели;

имеют на содержании ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки до 18 лет;

имеют на содержании ребенка с инвалидностью;

имеют на попечении ребенка с различными недостатками здоровья, но не установлена инвалидность;

имеют инвалидность I или II группы;

обеспечивают постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем;

имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО;

имеют два ребенка до 18 лет и беременную супругу (срок не менее 35 недель);

жена с инвалидностью I или II группы;

если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены;

работники учреждений, осуществляющих постоянный уход.

Напомним, запрет на выезд из Украины распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Запрет ввели после того, как началась полномасштабная война с Россией.