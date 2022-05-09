Министр обороны Британии: Путин и его окружение "зеркалят фашизм"

Владимир Путин и его ближайшее политическое окружение "зеркалят фашизм" нацистов посредством вторжения в Украину, убежден министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Новое время.

В своей речи, которую цитирует The Guardian, чиновник отметил, что с помощью вторжения в Украину российский диктатор, его ближайшее окружение и генералы теперь "зеркалят" фашизм и тиранию 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века.

По его словам, неспровоцированное и незаконное вторжение РФ в Украину, нападения россиян на невинных граждан и их дома, масштабные зверства, в том числе умышленно совершенные, против женщин и детей, "портят память о прошлых жертвах и некогда гордую мировую репутацию России".

"Давайте отметим абсурдность российских генералов — блистательных в наманикюренных парадных мундирах и отягощенных многочисленными медалями — за то, что они полностью замешаны в похищении Путиным гордой истории защиты их предков от безжалостного вторжения, победы над фашизмом, жертвования собой ради высшей цели" , — считает Уоллес.

Британский министр обороны также указал на то, что российские военные не только занимаются незаконным вторжением и военными преступлениями, но и их высшие чины подвели своих рядовых до такой степени, что должны предстать перед военным трибуналом.