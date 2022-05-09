Боррель предложил передать арестованные российские активы Украине

Странам Европейского Союза следует рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и направлении их на восстановление Украины после войны, сообщает Украинская правда.

Об этом в интервью Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что США взяли под свой контроль активы на миллиарды долларов, принадлежащие афганскому центральному банку, отчасти для потенциальной компенсации жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи стране, и логично было бы рассмотреть такие же шаги с резервами России.

"Я был бы очень за, потому что это совершенно логично. Деньги находятся у, и кто-то должен мне объяснить, почему это хорошо для афганских денег и плохо для российских денег" , - сказал он.

В начале войны ЕС и его союзники заморозили валютные резервы на сотни миллиардов долларов, хранящиеся на счетах Центрального банка РФ. Россия заявила в марте, что заморожены около $300 миллиардов из ее золотовалютных резервов, которые в сумме превышают $600 миллиардов.

Боррель сказал, что вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых политических вопросов, учитывая "невероятную сумму денег", которая будет задействована. Он хотел бы, чтобы дискуссия о методах обеспечения "военных компенсаций" шла из России.

Боррель отметил, что решение в случае его принятия не будет беспрецедентным, указывая на решение США выделить 3,5 миллиарда долларов замороженных активов афганского центрального банка для нужд, включая гуманитарную помощь и компенсацию семьям жертв терактов 11 сентября.