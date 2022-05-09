Запорожская ОВА: оккупанты обстреляли свои машины, чтобы не воевать

Российские военные, пытаясь избежать участия в боевых действиях в Запорожской области, обстреляли два десятка своих автомобилей.﻿ Об этом сообщает пресс-служба﻿ Запорожской областной военной администрации.

"По сообщению от местных жителей, в Пологах российские военные расстреляли около 20 своих автомобилей, только чтобы не ехать на линию фронта, заявив, что это сделали представители движения сопротивления на временно оккупированной территории Запорожского края", – говорится в сообщении.

Кроме того, командование одного из батальонов Сил обороны Запорожского края сообщило, что российские военные использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" по своим же позициям, тем самым фактически "выжгли" оккупантов с украинской земли.

"Морально-психологическое состояние личного состава кафиров остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Подразделения россиян жалуются на неэффективность атак на позиции сил обороны Запорожского края в районе Гуляйполя", – пишет пресс-служба.



Кроме того, сообщается, что накануне 9 мая жители Токмака Пологовского района напомнили оккупантам, что они на украинской земле временно. В частности, на улицах города массово начали появляться листовки с надписью "Победили нацизм – победим и рашизм".

В то же время, областные власти предостерегают, что в День победы захватчики планируют провести провокации.

"Есть вероятность, что россияне, переодетые в форму ВСУ, будут нападать на мирные колонны людей, бросать шашки в толпу, открывать стрельбу", – сообщает ОВА.

Также отмечается, что в связи с напряженной ситуацией по безопасности, эвакуационные коридоры в Запорожье будут открыты исключительно на въезд в город. Выезд из областного центра временно ограничен.