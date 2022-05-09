WOG изменила правила продажи бензина

Сеть АЗС WOG обновила лимиты на продажу бензина для украинцев во время топливного кризиса, сообщает Сегодня.

Бензиновый кризис в Украине длится уже больше недели. Некоторые АЗС ввели ограничения на продажу горючего, однако украинцам не всегда удается его купить, потому что его просто нет в наличии.

Однако ситуация понемногу меняется, и некоторые сети изменяют лимиты. В пресс-службе WOG заявили, что теперь можно покупать бензин в большем объеме.

Сколько бензина доступно

Мы раньше рассказывали об ограничениях на разных АЗС в Украине, следовательно, с конца апреля на WOG действовали следующие условия:

продавали всего 10 литров бензина в одно авто в сутки;

это было доступно только для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE.

Теперь этот лимит увеличился с 10 литров до 20 литров.

"С 00:00 9.05 увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически" , – говорится в сообщении.

Новые правила ввели для того, чтобы обеспечить право первоочередной приоритетной заправки автозащитников, медиков и других служб критической инфраструктуры.