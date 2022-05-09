Шмыгаль: РФ хочет вытеснить украинцев, чтобы создать миграционный кризис в ЕС

Россия в ходе войны против Украины стремится создать миграционный кризис в Европе. Однако страны Европейского союза выдержали миграционную волну. Об этом в интервью рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина.

"Они поэкспериментировали на миграционном кризисе зимой, посмотрели, что такое 4-5 тысяч мигрантов. И после этого решили выжать в Европу миллионы мигрантов. В РФ надеялись, что Европа захлебнется и расшатается из-за такого кризиса. Но Европа очень достойно выдержала и приняла всех наших мигрантов, особенно Польша" , - заявил глава правительства.

По его словам, большинство граждан хочет вернуться в Украину после завершения боевых действий.