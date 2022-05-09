Шмыгаль: в правительстве пока не планируются кадровые изменения

В правительстве пока не планируются кадровые изменения. Но если министры не будут демонстрировать эффективной работы, решение о замене будет принято вместе с правящей фракцией "Слуга народа" и президентом Владимиром Зеленским.﻿ Об этом в интервью сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

"Несмотря на войну, у нас нет неприкасаемых. Сейчас не планируем, стабильно работаем Кабмином, но неприкасаемых нет" , - сказал он, отвечая о возможных кадровых изменениях.

По его словам, решение будет приниматься, учитывая результаты работы министров.

"То есть если не будет эффективности, будем садиться и принимать решения с фракцией, с президентом будем смотреть, как повысить эффективность" , - сообщил премьер.

Он отметил, что на сегодня правительство работает в полном составе.

"Кстати, мне кажется, впервые за эти два года у нас назначены все министры во всех министерствах, все укомплектовано, все работает. Могут быть вопросы, но как для военного времени мы работаем нормально" , - добавил Шмыгаль.

Он заявил, что в правительстве была одна кадровая перестановка, она была объективно предопределена.