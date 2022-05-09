Шмыгаль объяснил, где Украина планирует брать деньги

Украине для закрытия дефицита бюджета потребуется до 5 млрд долларов в месяц. Правительство уже определило план действий и провело переговоры с партнерами для решения данной проблемы, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Безусловно, мы на май ожидаем следующие 5 млрд долларов, в которых мы нуждаемся. Договорились с МВФ - лично с главой Фонда Кристалиной Георгиевой были переговоры, - что они берутся помогать собрать Украине эту разницу ежемесячно" , - отметил глава правительства.

По его словам, закрывать дефицит в бюджете Украины в большей степени будут помогать США. Ожидается, что Вашингтон ежемесячно будет выделять около 2 млрд долларов.