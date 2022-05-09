Британская разведка: запасы высокоточных боеприпасов РФ истощены

У России серьезно уменьшилось количество высокоточных боеприпасов, поэтому она использует для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, сообщает Европейская правда.

В начале своего вторжения в Украину Россия публично пропагандировала свою способность наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб от бомбардировок для городов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 May 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 9, 2022

"Однако, поскольку конфликт продолжается сверх довоенных ожиданий России, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены. Это вынуждает использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются. России, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вторжение России в Украину выявило недостатки в ее способности наносить крупномасштабные высокоточные удары. Россия подвергла украинские города и поселки интенсивным и неизбирательным бомбардировкам, не думая о жертвах среди гражданского населения.