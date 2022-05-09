Офис генпрокурора: из-за российской агрессии погибли 226 детей

Офис генпрокурора: из-за российской агрессии погибли 226 детей
Фото: Думская

С начала полномасштабного вторжения России В Украину из-за действий страны-агрессора погибли 226 детей. При этом еще более 415 пострадали, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 9 мая 2022 более 641 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. При этом по официальным данным 226 детей погибли и более 415 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 139,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 99,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 46,
  • Николаевской – 44,
  • Луганской – 44,
  • Запорожской – 28,
  • Сумской – 17,
  • Киеве – 16,
  • Житомирской – 15.

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