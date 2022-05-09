Зеленский: скоро в Украине будет два Дня победы

Совсем скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом, сообщает Новое время.

"Совсем скоро в Украине будет два Дня победы, а у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы — победы Украины!" — сказал он.

По его словам, в День победы над нацизмом украинцы сражаются за новую победу.

"Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории" , — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что 24 февраля Россия начала наступление "на те же грабли".

"Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить корни. Нашими полями ездили вражеские колесницы и танки, но это никому не приносило плодов. Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупантов, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем" , — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что предки украинцев сражались за свободу и победили. Нынешнее поколение также бьется за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит — победит.