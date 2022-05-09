Гайдай: за вчера россияне 24 раза целились по населению Луганщины

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о непрекращающихся обстрелах россиянами Луганской области. Об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"11 человек, скрывавшихся в подвальном помещении в Шипилово, перестали выходить на связь. Пожарные отряды проводили спасательную операцию, сколько это позволяла ситуация безопасности. Однако, россияне практически не останавливают огонь по мирным жилищам наших жителей", – пишет Гайдай.

Он добавил, что сейчас невозможно до конца разобрать завалы в Белогоровке и в Шипилово.

"8 мая 24 раза целились по населению Луганщины. В Северодонецке погибла женщина. В Белогоровке – два закарпатских волонтера. Среди пострадавших в Белогоровке, конечно, есть дети. Как и раненого ребенка из Приволья, их госпитализировали в Днепр", – рассказал глава ОВА.

Также он отметил, что россияне продолжают уничтожать промышленность и объекты критической инфраструктуры.

"Вечером третий раз снарядами попали в нефтеперерабатывающий завод. А в течение дня россияне разрушили еще функционировавшие мощности Попаснянского водоканала. Теперь воды не будет ни в городах и селах, подконтрольных правительству Украины, ни в оккупированных в 2014 году. Россиянам безразлично, что уничтожать, а вот мобилизованные в так называемой «ЛНР» даже не понимают, что завтра нечего будет пить его жене и ребенку", – написал Гайдай.

По его словам, россияне, при поддержке авиации и артиллерии, сосредоточили основные усилия на попытке взятия под контроль Рубежное и подготовке к продолжению наступательных действий в направлении Лисичанска, а также, увеличив огневое влияние, пытаются прорвать оборону украинских войск.