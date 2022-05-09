Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили:
- личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1145 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
- РСЗО - 185 (+6) ед,
- средств ПВО – 87 (+1) ед,
- самолетов – 199 (+0) ед,
- вертолетов – 158 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
- кораблей /катеров - 12 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17),
- специальной техники - 41 (+2),
- крылатых ракет – 94 (+2).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.
Данные уточняются.