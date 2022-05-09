Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1145 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,

артиллерийских систем – 513 (+4) ед,

РСЗО - 185 (+6) ед,

средств ПВО – 87 (+1) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 158 (+2) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,

кораблей /катеров - 12 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17),

специальной техники - 41 (+2),

крылатых ракет – 94 (+2).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

Данные уточняются.