Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили:

  • личного состава - около 25650 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1145 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 513 (+4) ед,
  • РСЗО - 185 (+6) ед,
  • средств ПВО – 87 (+1) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 158 (+2) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1970 (+9) ед,
  • кораблей /катеров - 12 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17),
  • специальной техники - 41 (+2),
  • крылатых ракет – 94 (+2).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

Данные уточняются.

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