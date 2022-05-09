Гайдай: эвакуации из Луганщины сегодня не будет

Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что эвакуация из Луганской области сегодня не состоится. Об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Россияне начали обстреливать «дорогу жизни» – трассу Лисичанск-Бахмут, поэтому проезд опасен", – объяснил Гайдай.

При этом он добавил, что гуманитарные грузы тоже сегодня не будут завозить, но администрация области заранее позаботилась, чтобы оставшиеся имели все необходимое.