Гайдай: эвакуации из Луганщины сегодня не будет
Глава Луганской областной военной администрации сообщил, что эвакуация из Луганской области сегодня не состоится. Об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале.
"Россияне начали обстреливать «дорогу жизни» – трассу Лисичанск-Бахмут, поэтому проезд опасен", – объяснил Гайдай.
При этом он добавил, что гуманитарные грузы тоже сегодня не будут завозить, но администрация области заранее позаботилась, чтобы оставшиеся имели все необходимое.
"Сегодня мы не знаем чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, так что прошу – минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях!" – призвал жителей глава ОВА.