ВСУ сообщили об уничтожении базы российских войск под Изюмом

Украинские артиллеристы нанесли мощный удар по базе российских оккупантов в Харьковской области, сообщает Новое время.

Соответствующее видео опубликовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По имеющимся данным, база военных РФ была расположена в селе Забавное под Изюмом.

"На видео зафиксировано, как артиллеристы Сухопутных войск во взаимодействии с десантниками наносят сокрушительный удар российским оккупантам — уничтожая их вместе с военной техникой" , — рассказали украинские защитники.

Потери противника в результате удара ВСУ не уточняются.