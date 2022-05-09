На параде 9 мая Путин, говоря об Украине, ограничился Донбассом

Президент России Владимир Путин на параде в Москве заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".﻿ Об этом, со ссылкой на трансляцию парада, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.

Путин заявил, что для России "защита родины всегда была священна" и, обратившись к армии, добавил: "в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России" .

По данным росСМИ, к участию в военном параде привлечены 11 тысяч военнослужащих. По словам Путина, на параде есть и военные, приехавшие с зоны боевых действий на Донбассе.

"Упреждающий отпор"

"Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным...Шли регулярные поставки самого современного оружия (в Украину, – ред.)...Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было своевременное решение" , – объяснил свое решение глава Кремля.

"Чтобы в мире не было места палачам"