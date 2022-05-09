На параде 9 мая Путин, говоря об Украине, ограничился Донбассом
Президент России Владимир Путин на параде в Москве заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину". Об этом, со ссылкой на трансляцию парада, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.
Путин заявил, что для России
"защита родины всегда была священна" и, обратившись к армии, добавил:
"в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России".
По данным росСМИ, к участию в военном параде привлечены 11 тысяч военнослужащих. По словам Путина, на параде есть и военные, приехавшие с зоны боевых действий на Донбассе.
"Упреждающий отпор"
"Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами будет неизбежным...Шли регулярные поставки самого современного оружия (в Украину, – ред.)...Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было своевременное решение", – объяснил свое решение глава Кремля.
"Чтобы в мире не было места палачам"
"Сегодня ополченцы Донбасса вместе с армией России сражаются на своей земле...Обращаюсь к военнослужащим РФ и ополченцам Донбасса, вы сражаетесь за родину, за ее будущее, чтобы в мире не было места палачам и карателям", – добавил Путин.