Белый дом: Байден сегодня подпишет закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден сегодня в 21:45 по киевскому времени утвердит Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине - 2022. Об этом говорится в графике главы Белого дома на понедельник, 9 мая, сообщает Укринформ.

«В 2:45 (в 21:45 по киевскому времени – ред.) Президент Байден подпишет «Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине – 2022» , - говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии в Белом доме также будет присутствовать вице-президент США Камала Харрис.

Как сообщалось, документ позволяет президенту США использовать программу ленд-лиза для ускоренной передачи в Украину оружия, военной техники, медикаментов, продуктов питания. Предусматривается, что страна-получатель уплатит их стоимость позднее.

Программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны. Она дала США возможность оперативно предоставлять союзникам оружие.