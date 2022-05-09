Болгария, требуя исключения, пригрозила заблокировать нефтяные санкции ЕС

Болгария, требуя исключения, пригрозила заблокировать нефтяные санкции ЕС

Болгария пригрозила не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не будет сделано исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил вице-премьер Болгарии Асен Василев.

В воскресенье правительства Европейского Союза приблизились к согласованию жестких санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, но на понедельник запланировали дополнительные переговоры, чтобы выяснить, как обеспечить, чтобы страны, наиболее зависимые от российской энергии, могли справиться с ситуацией.

"Переговоры продолжатся завтра, во вторник, также для их завершения может понадобиться встреча лидеров. Наша позиция очень ясна. Если будет исключение для некоторых стран, мы тоже хотим получить его", - сказал Васильев национальному телеканалу БНТ.
"Если нет, мы не поддержим санкции. Но я не ожидаю, что до этого дойдет исходя из текущих переговоров", - сказал он.

Венгрия, Словакия и Чехия, не имеющие выхода к морю и сильно зависящие от российской нефти, поставляемой по трубопроводам советских времен, столкнулись с проблемой обеспечения альтернативных источников и просят об отмене для них нефтяного эмбарго. Болгария также требует, чтобы для нее сделали исключение.

В пятницу Европейская комиссия предложила внести изменения в первоначально запланированный эмбарго на российскую нефть, чтобы дать трем странам больше времени для изменения своих поставок энергоносителей, в то время как Болгарии не было предложено никаких уступок, сообщили источники в ЕС.

Болгария хочет двухлетней отсрочки, прежде чем присоединиться к ЕС и запретить импорт российской нефти. По словам болгарских властей, несмотря на просьбу об исключении из общего нефтяного эмбарго, стране не было предложено никаких уступок, и официального ответа от Еврокомиссии нет.

Новости

Популярные темы форума

analytics