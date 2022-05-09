Гайдай: понтонная переправа войск РФ у Белогоровки уничтожена, но бои продолжаются

Понтонная переправа, которую российские войска 8 мая построили через Северский Донец в районе Белогоровки в Луганской области, уничтожена, однако бои продолжаются, поскольку определенное количество войск захватчикам удалось переправить на другую сторону, сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай, сообщает Радио Свобода.

По его словам, бои там продолжались всю ночь.

«Скажу коротко: переправа уже уничтожена. Утром. Много техники валяется на берегу, что-то упало в реку. Но давайте дождемся, чем закончится сегодняшний день, потому что это достаточно важная ситуация» , – сказал он.

Самые активные бои в Луганской области по состоянию на 9 мая идут под Рубежным, Белогоровкой и на трассе Лисичанск-Бахмут, сообщил Гайдай.

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