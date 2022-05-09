Посол: в Ватикане выбирают время для визита Папы Римского в Украину

В Ватикане рассматривают приглашение Папе Римскому посетить Украину и выбирают момент, когда визит сможет стать наиболее результативным. Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ.

Комментируя обновление Министерством иностранных дел приглашения Папе Римскому посетить Украину, дипломат отметил, что ранее они поступали и от Президента и Премьер-министра Украины, и от руководителей римско- и греко-католической церквей в Украине.

«Базовый тезис (Ватикана – ред.) – мы рассматриваем, мы понимаем вес и хотим реализовать этот визит в тот момент, когда можно будет ожидать получения наиболее весомого положительного результата» , - сказал Юраш.

Он предположил, что визит Папы Римского в Украину является одним из важнейших вопросов в повестке дня в столице Святого Престола.