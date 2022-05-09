Макрон едет к Шольцу, будут говорить о войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник впервые после своего переизбрания отправится в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в Елисейском дворце.

Две недели назад Макрон был переизбран на новый пятилетний срок.

По словам источников в Елисейском дворце, первый визит вскоре после выборов является доказательством того, насколько важны франко-германские отношения, отмечает агентство DPA.

Война в Украине и европейский суверенитет с особым акцентом на обороне и энергоснабжении будут доминировать в переговорах двух лидеров, сообщили в Елисейском дворце.

Другие темы на встрече, которая должна начаться в 18:00, включают отношения стран с балканскими государствами и политику ЕС по Китаю.