Советник мэра: оккупанты провели в Мариуполе "парад" к 9 мая

Российские оккупанты провели в Мариуполе "парад" в честь 9 мая и развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Для создания картинки для российского ТВ привезли жителей Донецка и Новоазовска.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным Андрющенко, захватчики растянули 300 метров георгиевской ленты, запрещенной в Украине, на одной из центральных улиц почти уничтоженного в результате обстрелов Мариуполя – проспекте Нахимова. И это все на фоне канонады из Азовстали, где противник возобновил штурм украинских защитников, добавляет советник мэра.

По данным местных жителей, для пронесения ленты привезли людей/волонтеров из Новоазовска и Донецка (преимущественно россиян), а также выборочно пенсионеров из Мариуполя.