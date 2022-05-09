Госспецсвязи заявило о срыве трансляции парада РФ на оккупированных территориях
Трансляция военного парада в Москве на временно оккупированных РФ украинских территориях 9 мая была сорвана, сообщает Новое время.
Об этом заявили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации.
Там рассказали, что во время речи главы кремлевского режима Владимира Путина российская пропаганда «не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев».
"Во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице вражеского государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы была отключена", — говорится в сообщении.