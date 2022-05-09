Госспецсвязи заявило о срыве трансляции парада РФ на оккупированных территориях

Трансляция военного парада в Москве на временно оккупированных РФ украинских территориях 9 мая была сорвана, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации.

Там рассказали, что во время речи главы кремлевского режима Владимира Путина российская пропаганда «не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев».