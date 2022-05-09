Подоляк отреагировал на речь Путина на параде
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на речь президента РФ Владимира Путина во время парада ко Дню победы в Москве. Подоляк отметил, что для этой войны не было причин, только имперские амбиции России.
Об этом он написал в Twitter.
"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ", - написал он.