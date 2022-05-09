ОВА: оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии

Утром в понедельник, 9 мая, российские оккупанты обстреляли приграничные районы Сумской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодняшнее утро началось с артобстрелов приграничных территорий. Прилеты по Хотинской громаде. Разрушений и жертв нет" , — отметил он.

7 мая российская авиация обстреляла ракетами "воздух — земля" территории Миропольской и Хотинской общин в Сумской области. В результате обстрела был ранен пограничник.