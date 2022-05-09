ОК "Юг": по Одесской области нанесен удар 4 ракетами "Оникс"

Оперативное командование "Юг" официально заявило, что по Одесской области был нанесен ракетный удар 4 ракетами типа "Оникс". Об этом сообщает пресс-служба﻿ Одесской городской администрации.

Отмечается, что удар был нанесен из ракетного комплекса "Бастион", что находится на территории Крыма.

"Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области и оказывать психологическое давление на гражданское население. Но очень высока вероятность продолжения ракетных атак по региону", – говорится в сообщении.

Городская администрация призвала одесситов не пренебрегать предупреждениями об опасности, быть бдительными и осторожными.